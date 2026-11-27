Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία υπήρξε μία από τις γνώριμες παρουσίες του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, με μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Την είδηση μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου και ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως οι «Σαββατογεννημένες», ο «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και η «Μαρία η Άσχημη». Ωστόσο, η πορεία της δεν περιορίστηκε στη μικρή οθόνη. Η Τσαγγάνη υπήρξε μια ηθοποιός με έντονη παρουσία στην επιθεώρηση, στο μουσικό θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε δεκάδες παραγωγές.

Η ηθοποιός είχε βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική περιπέτεια, όταν το σπίτι της στην οδό Αχαρνών καταστράφηκε ολοσχερώς ύστερα από έκρηξη φιαλών υγραερίου σε ισόγειο κατάστημα.

Η ίδια είχε περιγράψει με ειλικρίνεια τις δυσκολίες του επαγγέλματος, αλλά και την αγάπη της για την υποκριτική, την οποία υπηρέτησε από νεαρή ηλικία.

Από το παιδικό θέατρο στην επιθεώρηση

Η Μάγδα Τσαγγάνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Από μικρή ηλικία στράφηκε στον χώρο του θεάματος, ενώ η πρώτη της επαφή με την υποκριτική έγινε μέσα από το παιδικό θέατρο, στο πλευρό του Βασίλη Καΐλα.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με το κλασικό μπαλέτο, το οποίο σπούδασε για 12 χρόνια, ενώ συνέχισε την εκπαίδευσή της στη μουσική και τη θεατρική έκφραση. Η αγάπη της για το μουσικό θέατρο και την επιθεώρηση καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική της πορεία.

Το θεατρικό της ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε σε επιθεώρηση στο Κηποθέατρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν ήταν περίπου 19 ετών. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους του χώρου, ενώ ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η συνεργασία της με τον χορογράφο Φώτη Μεταξόπουλο, ο οποίος τη σύστησε στον θεατρικό επιχειρηματία Ηλία Μαροσούλη.

Η συμμετοχή της στον θίασο του Δελφιναρίου αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της και τη βοήθησε να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό.

Η επιθεώρηση και το μιούζικαλ παρέμειναν οι μεγάλες θεατρικές της αγάπες. Η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να ακολουθήσει την πορεία της αρχαίας τραγωδίας, προκειμένου να εμφανιστεί στην Επίδαυρο ή στο Ηρώδειο, καθώς προτιμούσε το είδος που την είχε κερδίσει από τα πρώτα της βήματα.

Οι ρόλοι που την έκαναν αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό

Η Μάγδα Τσαγγάνη συμμετείχε σε πολλές σειρές από τη δεκαετία του 1970, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία της στην ιδιωτική τηλεόραση από τη δεκαετία του 1990 και μετά.

Ένας από τους χαρακτηριστικούς ρόλους της ήταν εκείνος της Ευανθίας Λαζάρου στις «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη. Η συμμετοχή της στην κωμική σειρά του MEGA, το 2003, αποτέλεσε σημαντική επαγγελματική στιγμή, καθώς η ίδια είχε αναφερθεί με ιδιαίτερη αγάπη στο κλίμα των γυρισμάτων και στη συνεργασία της με την Ελένη Ράντου.

Ακολούθησε ο «Εραστής Δυτικών Προαστίων», όπου υποδύθηκε τη Μαρία, τη μητέρα του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Αλέξης Γεωργούλης. Η σχέση της με τον ηθοποιό παρέμεινε ιδιαίτερα ζεστή και μετά το τέλος της σειράς, με τον ίδιο να την αποκαλεί «μαμά» όταν συναντιούνταν.

Στη συνέχεια, η Τσαγγάνη συμμετείχε στη «Μαρία η Άσχημη», υποδυόμενη την Αργυρώ, ενώ εμφανίστηκε και σε άλλες δημοφιλείς παραγωγές, όπως οι «7 Θανάσιμες Πεθερές», το «Στο Παρά Πέντε», το «L.A.P.D.» και το «Με λένε Βαγγέλη».

Η παρουσία της σε αυτές τις σειρές την καθιέρωσε ως μία από τις ηθοποιούς που συνδέθηκαν με την καθημερινή τηλεοπτική ψυχαγωγία της δεκαετίας του 2000.

Η μεγάλη διαδρομή στον κινηματογράφο

Παράλληλα με το θέατρο και την τηλεόραση, η Μάγδα Τσαγγάνη είχε σημαντική παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο. Στη φιλμογραφία της περιλαμβάνονται δεκάδες ταινίες και βιντεοταινίες, με συμμετοχές σε παραγωγές διαφορετικών περιόδων.

Μεταξύ των κινηματογραφικών έργων στα οποία εμφανίστηκε συγκαταλέγονται τα «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλα του», ενώ κατά τη δεκαετία του 1980 συμμετείχε σε πολλές βιντεοταινίες, σε μια περίοδο κατά την οποία το συγκεκριμένο είδος γνώρισε μεγάλη άνθηση στην Ελλάδα.

Η συγγραφή παιδικού θεάτρου και η αγάπη για τα παιδιά

Μια λιγότερο γνωστή πλευρά της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας ήταν η συγγραφή θεατρικών έργων για παιδιά.

Η Μάγδα Τσαγγάνη έγραψε το παιδικό έργο «Να το, να το, το μωρό μου το Χιονάτο», το οποίο παρουσιάστηκε με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων στην Κρήτη και στην Αίγινα.

Η ενασχόλησή της με το παιδικό θέατρο αποτελούσε έναν διαφορετικό τρόπο να παραμείνει κοντά στην τέχνη, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε παιδιά να γνωρίσουν τη σκηνή και τη θεατρική δημιουργία.

Οι προσωπικές δοκιμασίες που σημάδεψαν τη ζωή της

Η ζωή της Μάγδας Τσαγγάνη δεν ήταν μόνο η καλλιτεχνική της πορεία. Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για σοβαρές περιπέτειες υγείας και προσωπικές απώλειες.

Το 2009 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Όπως είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της, εντόπισε ένα μικρό εξόγκωμα και απευθύνθηκε αμέσως στον γιατρό. Υποβλήθηκε σε έξι χημειοθεραπείες και, σε μεταγενέστερες δηλώσεις της, είχε αναφέρει ότι παρέμενε χωρίς υποτροπή για 15 χρόνια.

Το 2022 βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ακόμη μεγάλη δοκιμασία, όταν το σπίτι της στην οδό Αχαρνών υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα με φιάλες υγραερίου. Η φωτιά και οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένη καταστροφή στην κατοικία όπου είχε μεγαλώσει και ζούσε για δεκαετίες.

Η ηθοποιός είχε περιγράψει με συγκίνηση την απώλεια του σπιτιού της, ενώ ακολούθησε πολυετής δικαστικός αγώνας για την αποζημίωση που διεκδικούσε.

Η τελευταία περιπέτεια υγείας

Την άνοιξη του 2026, η Μάγδα Τσαγγάνη υπέστη πτώση στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο ισχίο. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τους επόμενους μήνες αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΝΙΜΤΣ. Σύμφωνα με όσα είχε μεταφέρει ο φίλος και συνάδελφός της Πάντης Κούσης, παρέμεινε για περίπου τεσσεράμισι μήνες σε κωματώδη κατάσταση, ενώ υποβλήθηκε και σε τραχειοστομία.

Στις αρχές Νοεμβρίου είχαν γίνει γνωστά σημάδια βελτίωσης, καθώς η ηθοποιός είχε αρχίσει να επικοινωνεί ξανά με το περιβάλλον της και να μιλά. Οι άνθρωποί της αναζητούσαν τότε λύση για τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης, προκειμένου να συνεχίσει την ανάρρωσή της.

Η Μάγδα Τσαγγάνη έφυγε τελικά από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

govastiletto.gr -Μάγδα Τσαγγάνη: Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα αναλάβει όλα τα έξοδα για τη μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης