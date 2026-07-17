Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Mary Jo Shannon, μητέρα της Kris Jenner, βυθίζοντας στη θλίψη τη διάσημη οικογένεια. Η 70χρονη Jenner γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τα social media, αποχαιρετώντας τη μητέρα της με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Στην ανάρτησή της, η Jenner την αποκάλεσε «πυλώνα της οικογένειας» και σημείωσε πως της δίδαξε τις πιο σημαντικές αξίες της ζωής: την αγάπη, την καλοσύνη και την οικογενειακή πίστη. Παρά τη βαθιά της θλίψη, παρηγορείται από το γεγονός ότι η κληρονομιά και οι αναμνήσεις της μητέρας της θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τις επόμενες γενιές της οικογένειας.

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την πανέμορφη μαμά μου. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν όσα σήμαινε για εμένα ή τη συντριβή που νιώθω επειδή πρέπει να της πω αντίο», έγραψε αρχικά στο Instagram, γνωστοποιώντας τον θάνατο της μητέρας της.

Στη συνέχεια, στάθηκε σε όσα της δίδαξε: «Η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».

Η ανάρτηση της Kris Jenner

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kris Jenner (@krisjenner)

Η Kris Jenner ευχαρίστησε επίσης τη μητέρα της για τις θυσίες που έκανε για χάρη της: «Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».

Στα πρόσωπα των οικείων της θα βλέπει ακόμη πτυχές της μητέρας της. «Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Και αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η τηλεπερσόνα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που υπήρξε μητέρα της: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».

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