Σε ηλικία μόλις 30 ετών έφυγε από τη ζωή η Ρωσίδα Ξένια Αλεξάντροβα, μοντέλο και πρώην υποψήφια για τον τίτλο της Miss Universe.

Η νεαρή γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις αρχές Ιουλίου, στην περιοχή Τβέρ Όμπλαστ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με άλκη, ένα μεγαλόσωμο ελάφι. Το ζώο έπεσε πάνω στο παρμπρίζ και τραυμάτισε θανάσιμα την Αλεξάντροβα, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μόσχας, όπου παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 12 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, το δυστύχημα συνέβη αιφνίδια, καθώς το ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο, χωρίς να υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες έως ότου φτάσουν οι διασώστες.

Η Ξένια Αλεξάντροβα είχε κερδίσει τον τίτλο της πρώτης αναπληρωματικής στα καλλιστεία «Μις Ρωσία» το 2017 και την ίδια χρονιά εκπροσώπησε τη χώρα της στα Miss Universe. Παράλληλα με την πορεία της στο μόντελινγκ, είχε σπουδάσει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, ενώ διέθετε και πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πλεκάνοφ.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο της μόδας και σε όσους τη γνώριζαν, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.