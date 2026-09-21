Θλίψη στον χώρο της μόδας και του θεάματος προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ (Presley Gerber), γιου του διάσημου σουπερμόντελ Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ. Ο 27χρονος, ο οποίος εργαζόταν επίσης ως μοντέλο, άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους οικείους του.

Τα πρώτα στοιχεία για την απώλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το αμερικανικό αστυνομικό και ψυχαγωγικό δίκτυο TMZ, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τον θάνατο του νεαρού μοντέλου, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ (Presley Walker Gerber) σε ηλικία 27 ετών.

Η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τον περασμένο μήνα, η 24χρονη αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, είχε αποκαλύψει πώς η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον Πρίσλεϊ και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία είχαν επηρεάσει ολόκληρη την οικογένειά τους.

Η πορεία του στον χώρο της μόδας

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ακολούθησε από νωρίς τα βήματα της μητέρας του και της μικρότερης αδελφής του, Κάια, πραγματοποιώντας σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Calvin Klein, Dolce & Gabbana και Tommy Hilfiger.

Παρά τις επιτυχίες του στον χώρο του modeling, τα τελευταία χρόνια είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης λόγω της προσωπικής του ζωής και των προκλήσεων που αντιμετώπιζε, ενώ η είδηση του αδόκητου χαμού του προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς την οικογένεια Κρόφορντ-Γκέρμπερ.