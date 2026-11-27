Την τελευταία του πνοή στα 96 του χρόνια άφησε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, έπειτα από την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Την Τετάρτη, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο γιατρός που τον παρακολουθούσε, πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση, ωστόσο οι οικείοι του αποφάσισαν να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

Ο 96χρονος ηθοποιός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου από τις αρχές Νοεμβρίου 2026, έπειτα από πτώση από το αναπηρικό του αμαξίδιο μέσα στο σπίτι του κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης που παρέδωσε αξεπέραστες ερμηνείες παρά την αυστηρή επιλογή των ταινιών που συμμετείχε.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930, γόνος αστικής οικογένειας με πατέρα γιατρό. Έδειξε από μικρή ηλικία την κλίση του στην υποκριτική ανεβάζοντας αυτοσχέδιες παραστάσεις θεάτρου σκιών αλλά και συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις.

Μετά την άρνηση του πατέρα του να σπουδάσει υποκριτική, γράφτηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς είχε κλίση και στη ζωγραφική. Κρυφά από τους γονείς του έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου όπου έγινε δεκτός.

Όταν όμως έμαθε ότι ο σπουδαίος καθηγητής του Εθνικού Δημήτρης Ροντήρης μετακινήθηκε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς άλλαξε γνώμη. Έδωσε κι εκεί εξετάσεις, έγινε δεκτός και τελικά ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1954, έχοντας μαθητεύσει με δασκάλους, εκτός από τον Δημήτρη Ροντήρη, τον Αιμίλιο Βεάκη και τον Γιάννη Σιδέρη.

Αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη δραματική σχολή, προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο και έκανε το ντεμπούτο του ως μέλος του Χορού στο ανέβασμα της «Ορέστειας» από τον Ροντήρη, τον Οκτώβριο του 1954 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, μετρώντας έκτοτε πάνω από 90 θεατρικές παραστάσεις.

Συμμετείχε σε περίπου 40 ταινίες μεγάλου μήκους, πολλές εκ των οποίων με τη Finos Film. Ξεχώρισε σε ρόλους «σνομπ» ή ευγενών αριστοκρατών, σε κλασικές κωμωδίες όπως «Μια τρελή… τρελή οικογένεια», «Η Παριζιάνα», «Μερικοί το προτιμούν κρύο» και «Ο ξυπόλυτος πρίγκιψ».

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται και πάνω από 100 συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων και ρόλοι σε σειρές που άφησαν εποχή όπως η «Μαντάμ Σουσού», οι «Πανθέοι», ο «Γιούγκερμαν», ο «Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» και το «Ρετιρέ».

Προσωπική ζωή

Όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Finos Film o Δημήτρης Καλλιβωκάς έζησε μια έντονη ζωή ως γόης της εποχής του και για χρόνια ήταν από πεποίθηση κατά του γάμου. Όμως μετά από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας αποφάσισε στα 72 του χρόνια να παντρευτεί την σύντροφό του Ιωάννα, με την οποία ήταν μαζί και αγαπημένοι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η Ιωάννα ήταν ήδη παντρεμένη και ο ηθοποιός περίμενε υπομονετικά για χρόνια μέχρι να εκδοθεί επίσημα το διαζύγιό της.

«Ζω με την γυναίκα μου, την Ιωάννα 50 χρόνια και μερικούς μήνες. Το σημαντικό είναι ότι ήταν μια γυναίκα που με καταλάβαινε και την καταλάβαινα» είχε πει σε συνέντευξή του πριν μερικά χρόνια ο ηθοποιός.

Η διάγνωση με καρκίνο

Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι πάσχει από καρκίνο. Όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος, ένιωσε τότε ότι έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι της ζωής του. Η ασθένεια αυτή ήταν η κύρια αφορμή για να εγκαταλείψει την εργένικη ζωή.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, η ζωή τού επιφύλαξε εκπλήξεις, κατάφερε να βγει νικητής, να ξεπεράσει πλήρως τον καρκίνο και να ζήσει υγιής για πολλά ακόμα χρόνια.

Επίσης τον Φεβρουάριο του 2024, ο ηθοποιός είχε νοσηλευτεί ξανά στο νοσοκομείο έπειτα από ένα σοβαρό κάταγμα που είχε υποστεί στο πόδι του μετά από άλλη πτώση, γεγονός που επιδίωξε να ξεπεράσει με τη βοήθεια των γιατρών ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του στην Τήνο.

Το εξοχικό στην Τήνο

Η Τήνος αποτέλεσε το μεγάλο «καταφύγιο» και τον επίγειο παράδεισο του Δημήτρη Καλλιβωκά, καθώς είχε συνδεθεί άρρηκτα με τα τελευταία χρόνια της ζωής του και την προσωπική του ηρεμία.

Ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε γυρίσει 30 νησιά, αλλά τελικά κατέληξε και ρίζωσε στην Τήνο. Εκεί διατηρούσε μια πανέμορφη εξοχική κατοικία στην περιοχή του Αγίου Σώστη, όπου περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Όταν η κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Ιωάννας, επιδεινώθηκε λόγω ολικής απώλειας όρασης, αρχικά νοσηλευόταν σε ίδρυμα στα βόρεια προάστια της Αθήνας τότε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς θέλοντας να βρίσκεται συνεχώς κοντά της και να μην είναι χωρισμένοι, πήρε τη μεγάλη απόφαση να τη μεταφέρει σε εξειδικευμένο ίδρυμα της Παναγίας της Τήνου.

Με αυτόν τον τρόπο, όταν εκείνος βρισκόταν στο νησί, μπορούσε να την επισκέπτεται καθημερινά και να είναι μαζί.

Καλό Ταξίδι.

govastiletto.gr – Δημήτρης Καλλιβωκάς: Σε ίδρυμα στην Τήνο η τυφλή σύζυγος του ηθοποιού