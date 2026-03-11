Ο εμβληματικός παρουσιαστής και διασκεδαστής Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 10/3, σε ηλικία 87 ετών έπειτα από νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Τη θλιβερή είδηση μετέδωσε και επιβεβαίωσε μέσα από την εκπομπή του στον ΑΝΤ1 με σχετικό ρεπορτάζ ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε τραγουδιστής, ηθοποιός και ένας από τους πρώτους σόουμαν της ελληνικής σκηνής. Γεννήθηκε στον Βοτανικό της Αθήνας και σπούδασε στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962 εμφανίστηκε στην ιστορική «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής.

Στη συνέχεια χάραξε τη δική του πορεία στη διασκέδαση, συνδυάζοντας τραγούδι, σάτιρα, πρόζα και μιμήσεις. Για σχεδόν δύο δεκαετίες εμφανιζόταν στη θρυλική «Μέδουσα», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο είδος θεατρικού σόου που τον καθιέρωσε στο κοινό.

Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές εκπομπές και κινηματογραφικές παραγωγές. Με το ιδιαίτερο ύφος και τη σκηνική του παρουσία άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική ψυχαγωγία.

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποστασιοποιηθεί, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να αναζητά νέα του.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα σε συνέντευξή της το 2021 στο «Πρωινό» είχε απαντήσει για τον Γιώργο Μαρίνο: «Δεν έχω επαφές, ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι κοντά σε μια οικογένεια που είναι φίλοι και τον αγαπάνε και δεν έχουμε επαφή. Υποθέτουμε ότι είναι καλά. Προφανώς είναι επιλογή του».

