Απεβίωσε ο γνωστός ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/12 στις 03:20 παρουσία όλων των στενών συγγενών του, από την επάρατη νόσο που πάλευε εδώ και 2 χρόνια περίπου.

Ο ηθοποιός εισήχθη την Παρασκευή σε κωματώδη κατάσταση στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ακολούθως σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976). Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο κ.ά.), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι.

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά Ο συμβολαιογράφος μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (όπου βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος) και στο Φως του Αυγερινού, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει δώσει και τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Από το γάμο του με τη Μαίρη, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ απέκτησε ένα γιο, τον Λέοντα (1983) και μια κόρη, τη Σάρα (1987). Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή.

Στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα «Κόσμος».

