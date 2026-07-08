Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο εκλιπών άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον ελληνικό κινηματογράφο.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του με λόγια γεμάτα εκτίμηση και σεβασμό για την πολυετή προσφορά του στον χώρο της υποκριτικής.

«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος, ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

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