Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», μία από τις πιο cult μορφές της ελληνικής τηλεόρασης της δεκαετίας του ’90.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η Πέπη Τσεσμελή μέσω Facebook τη Δευτέρα (22/9), χωρίς να αναφέρεται μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του.

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός για τις ιδιαίτερες εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές της εποχής, όπου και απέκτησε το χαρακτηριστικό παρατσούκλι λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης και του εκκεντρικού του στιλ.

Η Πέπη Τσεσμελή τον αποχαιρέτησε με το εξής μήνυμα: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια, από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας”. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».