Πέθανε ο σπουδαίος σχεδιαστής Ντίμης Κρίτσας, σε ηλικία 97 ετών.

Την είδηση θανάτου γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media, το βράδυ της Παρασκευής (7/11) η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου, η οποία αποχαιρέτησε τον σχεδιαστή γράφοντας: «Αντίο άρχοντα…»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο γνωστός σχεδιαστής αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι, έχοντας συντροφιά την αγαπημένη του οικονόμο.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα. Τελείωσε την École de Saint Rocque την Ecole du Louvre και την Academie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath.

To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το «Maison de Couture Kritsas» στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής.

Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του.

Το 1970 δημιούργησε τη δική του «Dimitris Kritsas Incorporated». Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: «απλότητα και προσωπικοτητα».

Στην Ελλάδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Όπως ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Έλλη Λαμπέτη, η Τζένη Καρέζη, η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ρίτα Μυράτ, η Μαίρη Μανωλίδου, η Μαίρη Χρονοπούλου κ.α. Επίσης έντυσε και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη, σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμ.

Ακόμη έντυσε πολλές διεθνείς σταρ όπως τη η Ρόμι Σνάιντερ, τη Λάνα Τάρνερ, τη Χέντι Λαμάρ, τη Φρανσουάζ Αρντύ και την Λίλιαν Γκις, όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ.

Στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε με επιτυχία για 25 χρόνια, σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλούχους όπως την Πριγκίπισσα του Κεντ της Αγγλιας, την Πριγκήπισσα Άλλα Αουσμπεργκ, τη Chantal de Lion, την Κριστίνα Χενρυ Φορντ, τη Σαρλότ Φοντ Νιάρχος και την Μπάρμπαρα Χάττον. Επίσης στο Λας Βέγκας έντυσε την Ann Margrett και στην Αθήνα τη Ζωή Λάσκαρη, τόσο στον Κινηματογράφο όσο και στην προσωπική της ζωή.

