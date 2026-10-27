Σε ηλικία 51 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τηλεοπτικός σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημιουργός επιτυχημένων σειρών, όπως το «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» και το «Έχω Παιδιά», υπέστη αδιαθεσία στην κατοικία του και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος σκηνοθέτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία λίγο πριν καταρρεύσει, αναφέροντας πόνους στην πλάτη και δυσκολία στην κίνηση. Περίπου είκοσι λεπτά μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με το ieidiseis.gr, ο ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο έπειτα από περίπου σαράντα λεπτά και ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας. Όπως έχει αναφερθεί, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση.

Ο Λάμπρος Φισφής έσπευσε στο νοσοκομείο

Στο πλευρό της συντρόφου του βρέθηκε και ο στενός φίλος και συνεργάτης του, Λάμπρος Φισφής, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο μετά την είδηση της κατάρρευσής του.

Η συγκινητική ανάρτηση του Mega

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Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε το MEGA τον Διονύση Φερεντίνο.

«Η οικογένεια του MEGA αποχαιρετά με θλίψη τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Διονύση Φερεντίνο», έγραψε χαρακτηριστικά το κανάλι, τιμώντας τη μνήμη του σκηνοθέτη και τη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια.

Την Πέμπτη η κηδεία του

Ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ η είδηση του ξαφνικού θανάτου του, σε ηλικία μόλις 51 ετών, προκάλεσε θλίψη στον χώρο της τηλεόρασης και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Η κηδεία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της σειράς «Η νταντά της γειτονιάς» στο MEGA, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

Ποιος ήταν ο Διονύσης Φερεντίνος

Ο Διονύσης Φερεντίνος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που εργάστηκαν πίσω από τις κάμερες σε δημοφιλείς ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην εγχώρια κωμωδία. Μία από τις πιο πρόσφατες δουλειές του ήταν η σειρά «Έχω παιδιά» του MEGA, Παράλληλα, είχε συνδέσει το όνομά του με τη μακροχρόνια πορεία της κωμικής σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» στον ALPHA, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία δεκάδων επεισοδίων την περίοδο 2016-2022. Η συνεργασία του με την παραγωγή είχε ξεκινήσει νωρίτερα, το 2013, όταν εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη, αποκτώντας εμπειρία σε μια σειρά που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Απόφοιτος της Σχολής Σταυράκου, ο Διονύσης Φερεντίνος είχε κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τμήμα script και ως βοηθός σκηνοθέτη σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Ανάμεσά τους ήταν οι «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη, το 2004, και το «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», το 2011. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε πραγματοποιήσει και μικρές εμφανίσεις ως ηθοποιός, πριν αφοσιωθεί στην πορεία του πίσω από τις κάμερες.

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στη νέα κωμική σειρά του MEGA «Η νταντά της γειτονιάς», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που έχει προγραμματιστεί η κηδεία του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ξαφνικός θάνατός του σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας σειράς του MEGA, «Νταντά της γειτονιάς».

Στην προσωπική του ζωή, ο Διονύσης Φερεντίνος διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό Μαρίζα Παπαδημητρίου. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά του καλούνται τώρα να διαχειριστούν την ξαφνική απώλειά του, ενώ η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο.

govastiletto.gr -«Νταντά της γειτονιάς»: Η νέα κωμική σειρά έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Mega