Ο ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόN1» στο YouTube και μίλησε για τη συνεργασία του με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, ενώ αποκάλυψε και λεπτομέρειες για την αμοιβή του εκείνη την εποχή.

Αναφερόμενος στους συναδέλφους του από τη σειρά, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος τόνισε ότι όλοι είχαν ξεχωριστή παρουσία και ήταν ιδιαίτερα καλοί στους ρόλους τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Τάσο Γιαννόπουλο, σημειώνοντας πως ο χαρακτήρας που υποδύθηκε κατάφερε να αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

«Έπαιξαν όλοι πολύ καλά, γι’ αυτό που είχε να κάνει ο καθένας ήταν στον τομέα του πάρα πολύ καλός. Ενδεχομένως ο Τάσος Γιαννόπουλος έκανε ένα γκελ παραπάνω, έκανε τον ήρωα που πάντα υπάρχει στις παρέες, είναι αυτός ο περίεργος τύπος, πολύ συμπαθής, δεν θες πολλά πολλά, αλλά όταν λείπει απ’ την παρέα σου λείπει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε το ποσό που λάμβανε για κάθε επεισόδιο, περιγράφοντας με αρκετό χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε την αμοιβή του.

«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω;», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η αρχική πρόταση που του είχε γίνει για την πρώτη σεζόν ήταν μόλις 250 ευρώ ανά επεισόδιο. Ο ίδιος, όπως παραδέχτηκε, μπήκε δυναμικά στη διαπραγμάτευση και κατάφερε να διπλασιάσει το ποσό.

«Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν μάσαγα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», αποκάλυψε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος.

govastiletto.gr – Έγινε viral: Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος εμφανίστηκε στη συναυλία του Apon