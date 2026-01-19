Μια νέα εξέλιξη ήρθε στο προσκήνιο σήμερα, Δευτέρα 19/1, για την υπόθεση που απασχόλησε όσο καμία άλλη την κοινή γνώμη, τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κρίθηκε πριν από λίγους μήνες ένοχος από το δικαστήριο, για τις δύο απόπειρες βιασμού για τις οποίες κατηγορείται.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πρωτόδικο δικαστήριο, ο Πέτρος Φιλιππίδης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών για δύο απόπειρες βιασμού, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Αργότερα, το Εφετείο μετέτρεψε την ποινή σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, αφήνοντάς τον ελεύθερο.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά σήμερα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, οι καταγγέλλουσες είχαν υποβάλλει αίτημα στον Άρειο Πάγο, με το οποίο ζητούσαν την αύξηση της ποινής του κατηγορουμένου, ωστόσο απορρίφθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, η δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Κική Παρκετζίδου, μιλώντας στην εκπομπή μέσω απευθείας σύνδεσης, είπε χαρακτηριστικά: «Πράγματι οι καταγγέλλουσες είχαν κάνει αίτηση στον Άρειο Πάγο για να κάνουν αναίρεση. Απορρίφθηκε η απόφαση σχετικά με την μεγαλύτερη ποινή. Το μόνο που ισχύει είναι η αναίρεση του δικού μας αιτήματος».

govastiletto.gr – Πέτρος Φιλιππίδης: Σπάνια βραδινή έξοδος στα γενέθλια του Μάνου Ιωάννου – Στο πλευρό του η Ελπίδα Νίνου