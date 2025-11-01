Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου βγήκε ζωντανά μέσω Skype ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, το πρωί του Σαββάτου 1/11.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι μετά την πυρκαγιά στο σπίτι του ηθοποιού, ο ίδιος εξακολουθεί να φιλοξενείται σε φιλική κατοικία ενώ αναμένει για το πόρισμα της εγκληματολογικής υπηρεσίας της αστυνομίας που έχει ζητήσει η πυροσβεστική για να δουν από που προήλθε η πυρκαγιά.

Επιπλέον, ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη ανέφερε ότι πρόκειται να προσφύγουν στον Άρειο Πάγο για να ανατρέψουν την καταδικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί σε βάρος του για τις δυο απόπειρες βιασμού.

Σε άλλο σημείο, ο δικηγόρος του ηθοποιού αποκάλυψε και τις προτάσεις που δέχεται ο Πέτρος Φιλιππίδης προκειμένου να επιστρέψει στο θέατρο.

«Αυτό από το οποίο πάσχει, δεν θεραπεύεται. Ο σακχαρώδης διαβήτης και μάλιστα προχωρημένος, όπως είναι στον Πέτρο Φιλιππίδη, σιγά σιγά τρώει όλο τον οργανισμό. Το παλεύει, δίνει τη μάχη του. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι σκηνοθέτες, όλοι οι παραγωγοί πλέον έχουν επικοινωνία μαζί του, πλην ενός ηθοποιού.

Μη μου ζητήσετε να τον ονομάσω, δεν θα το κάνω. Αυτόν θα τον φωτογραφίσει ο ίδιος ο Πέτρος Φιλιππίδης όταν αποφασίσει να μιλήσει, και θα μιλήσει. Δέχεται προτάσεις για να επιστρέψει στο θέατρο, αλλά στην παρούσα φάση, ενώ τον συγκινούν αυτές οι προτάσεις, ακόμα θέλει να δοθεί η τελευταία μάχη στον Άρειο Πάγο και να αποτινάξει από πάνω του την κατηγορία που του αποδόθηκε» είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

