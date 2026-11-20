Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη θεατρική σκηνή, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο ηθοποιός έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις και εξετάζει σοβαρά μια από αυτές, που αφορά πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλο, κεντρικό θέατρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εφόσον ο Πέτρος Φιλιππίδης αποδεχτεί την πρόταση, η επιστροφή του στη σκηνή τοποθετείται τον Οκτώβριο του 2027. Ο Γιώργος Λιάγκας χαρακτήρισε την πρόταση «δελεαστική» για τον ηθοποιό, διευκρινίζοντας ότι η συμφωνία παραμένει ανοιχτή.

«Δεν θα είναι guest, θα είναι πρωταγωνιστής, θα είναι σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Δεν έχει δεχτεί ακόμα. Μαθαίνω όμως ότι είναι πολύ κοντά», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Όταν η Φωτεινή Πετρογιάννη ρώτησε αν πρόκειται για μονόλογο, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως, με βάση τις πληροφορίες του, το έργο προβλέπει και άλλους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στη συζήτηση έμειναν αδιευκρίνιστα το όνομα του θεάτρου, ο τίτλος του έργου και τα ονόματα των ηθοποιών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην παραγωγή.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης, που συμφωνώ απόλυτα, έχει τιμωρηθεί. Έχουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο είναι αυτό το οποίο τον έκλεισε ένα χρόνο φυλακή. Μετά τον έβγαλε από τη φυλακή, τον έκρινε ένοχο για δύο υποθέσεις απόπειρας βιασμού. Έχει φάει τρία χρόνια πόσο έχει φάει και είναι ελεύθερος. Αυτό αποφάσισε η δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που είναι ελεύθερος, μπορεί να έχει κάθε δικαίωμα να πάει να παίξει σε θέατρο, να πάει να παίξει τραμπάλα, να πάει ό,τι θέλει να κάνει» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

govastiletto.gr – Πέτρος Φιλιππίδης: Ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θέατρο – Όλες οι πληροφορίες