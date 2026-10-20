Ο Πέτρος Φιλιππίδης κατοικεί ξανά στο διαμέρισμά του στην οδό Πατησίων, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που είχε προκαλέσει η πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2025.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, ο ηθοποιός έχει επιστρέψει στην κατοικία του εδώ και περίπου έναν μήνα. Το διαμέρισμα, στο οποίο έμενε μαζί με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, χρειάστηκε εκτεταμένη ανακαίνιση, προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές και να γίνει και πάλι κατάλληλο για διαμονή.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει το απόγευμα της Παρασκευής 18 Ιουλίου 2025, σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρισκόταν τότε μέσα στο σπίτι, αλλά κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, ενώ στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, κυρίως στα υπνοδωμάτια και στην πίσω πλευρά του διαμερίσματος. Για αρκετό διάστημα, ο χώρος δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, καθώς απαιτούνταν σημαντικές παρεμβάσεις για την αποκατάστασή του.

Αρχικά, είχαν διατυπωθεί ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς, με τον δικηγόρο του ηθοποιού, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να μην αποκλείει τότε το ενδεχόμενο εμπρησμού. Ωστόσο, η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής δεν κατέληξε σε συμπέρασμα περί εμπρηστικής ενέργειας. Σύμφωνα με όσα είχαν μεταδοθεί, ως πιθανή αιτία εξετάστηκε η ανάφλεξη υλικών που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο πίσω μπαλκόνι.

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