Ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός ποινικολόγος αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός σκέφτεται να επιστρέψει στο θέατρο, ενώ αποκάλυψε που μένει με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου μετά τη φωτιά στο σπίτι τους, αλλά και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο Πέτρος ο Φιλιππίδης χαμογέλασε. Το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των δύο γυναικών που ζητούσανε να αναιρεθεί η ποινή, η επιβληθείσα των τριών ετών με αναστολή, σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αυξηθεί αυτή η ποινή. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, τρία χρόνια με αναστολή σημαίνει ότι το δικαστήριο έβαλε μια ποινή υπονοιών. Δεν ήταν πεπεισμένο. Παρότι τον καταδίκασε. Σε λίγους μήνες θα εκδικαστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η αίτηση αναιρέσεως που έχει κάνει ο Πέτρος Φιλιππίδης. Εάν γίνει δεκτή η αναίρεσή μας, αμέσως το δικαστήριο ξεκινάει πάλι από μηδενική βάση. Εάν ξανακαταδικαστεί ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, η ποινή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Άρα πάμε μόνο για την αθωότητα», αποκάλυψε.

Που μένει με τη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου μετά τη φωτιά στο σπίτι τους;

«Είναι ακόμα φιλοξενούμενοι σε σπίτι, σε κατοικία συγγενικού προσώπου τους. Περιμένουν και προσδοκούν πότε θα δοθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία, στην ιδιοκτήτρια του ακινήτου, να αποκατασταθούν οι ζημιές και πάλι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης θα μισθώσει την ίδια κατοικία και αυτό είναι για λόγους αρχής».

Για την παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στο πάρτι του Μάνου Ιωάννου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μετέφερε: «Δεν διασκέδαζε. Ήταν παρών. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο να τον έχεις φυλακισμένο και μέσα στην κοινωνία. Αυτό που μπορώ να σας πω με πάσα ειλικρίνεια είναι ότι για πρώτη φορά ο Πέτρος ο Φιλιππίδης σήμερα γέλασε. Είναι σαν να ξαναγεννήθηκε. Είναι η πρώτη φορά που μου είπε ο Πέτρος ο Φιλιππίδης ότι σκέφτομαι να γυρίσω σε αυτό που είναι η ζωή μου: Στο θέατρο».

govastiletto.gr – Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε το αίτημα των καταγγελλουσών για την αύξηση της ποινής του