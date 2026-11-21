Στην ενεργό δράση και στο θέατρο αναμένεται να επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης, πιθανότατα στις αρχές του 2027, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Off the Record».

Ο κ. Δημητρακόπουλος επισήμανε αρχικά ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει δεχτεί πολλές προτάσεις συνεργασίας, υπογραμμίζοντας πως η επαγγελματική του επάνοδος κρίνεται αναγκαία, εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και αν δεν εργαστεί, θα πρέπει μετά να ζητήσει ελεημοσύνη και η αξιοπρέπειά του αυτό δεν του το επιτρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρώτα ως σκηνοθέτης και στη συνέχεια ως ηθοποιός

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη σχεδιάζεται σε δύο στάδια, με τη στήριξη συναδέλφων του από τον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ την τελική κρίση θα έχει το θεατρικό κοινό: «Θα σας πω μια είδηση: Είναι σε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να επανέλθει στο θέατρο πρώτα απ’ όλα ως σκηνοθέτης, και στην πορεία ως ηθοποιός. Πάρα πολλοί συνάδελφοί του συζητάνε μαζί του και θέλουν να τον δουν πλέον πάνω στη σκηνή. Όλους μας, μάς αναδεικνύει η κοινωνία. Είτε μας αναδεικνύει η κοινωνία, είτε μας απορρίπτει η κοινωνία και μας αποβάλλει. Θα επανέλθει στην ενεργό δράση. Μιλάμε για το 2027 πιθανότατα και στις αρχές του 2027».