Στο ενδεχόμενο της θεατρικής του επιστροφής φαίνεται πως προσανατολίζεται ο Πέτρος Φιλιππίδης, μετά από πολύχρονη απουσία από τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Ο 63χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης σχεδιάζει προσεκτικά τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, έχοντας ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με παράγοντες του χώρου.

Το όνομά του βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο θεατρικών συζητήσεων, καθώς ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με τουλάχιστον τρεις θεατρικούς επιχειρηματίες προκειμένου να εξετάσει τις προοπτικές μιας νέας συνεργασίας.

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