Ενοχλημένος φαίνεται να είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης με το γεγονός ότι δεν γνώριζε ότι βγήκε το πόρισμα για το σπίτι του που κάηκε πριν από έξι μήνες, το οποίο βρίσκεται στην Πατησίων και στο οποίο έμενε μαζί με την σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου.

Το ρεπορτάζ της Ελισάβετ Οικονόμου στην εκπομπή “Super Κατερίνα” αναφέρει ότι η πολύμηνη έρευνα της Πυροσβεστικής κατέληξε σε συμπέρασμα για την αιτία της φωτιάς. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού και δείχνουν ότι επρόκειτο για ατύχημα. Το πλήρες κείμενο του πορίσματος αναμένεται να δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα σε λίγες ημέρες.

Η πρώτη αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη

Ο Πάνος Κατσαρίδης ήρθε σε επικοινωνία τον καταδικασμένο ηθοποιό και σκηνοθέτη, εξασφαλίζοντας για το Πρωινό του ΑΝΤ1 την πρώτη του αντίδραση. Όπως είπε ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα, ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι έξαλλος γιατί ενώ περίμενε επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, έμαθε τα προσωπικά του δεδομένα από την τηλεόραση.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι είναι έξι μήνες άστεγος και έχει καταστραφεί οικονομικά, καθώς το διαμέρισμα όπου διέμενε με την Ελπίδα Νίνου χρειάζεται έξι μήνες για να φτιαχτεί.

