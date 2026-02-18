Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου στο θέατρο «Άνεσις» για να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί ο γιος του, Δημήτρης Φιλιππίδης με τον Γιάννη Μπέζο.

Εκεί τον συνάντησε η κάμερα της Super Κατερίνα και η δημοσιογράφος, Άννα Πανταζή.

Ο ηθοποιός κοντοστάθηκε στην κάμερα του Alpha και εισέλθει στο θέατρο «Άνεσις» για το έργο «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου», είπε:

«Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε».

govastiletto.gr -Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Γιατί να μην χαμογελάει ο Πέτρος Φιλιππίδης; Ας χαμογελάει ο άνθρωπος!»