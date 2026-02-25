Ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε δηλώσεις, το πρωί της Τετάρτης 25/2, στο «Buongiorno» για το δικαστήριο στις 9 Μαρτίου.

Στη συγκεκριμένη δίκη, ο ηθοποιός θα εμφανιστεί αυτή την φορά ως θύμα της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία τον είχε κατηγορήσει για δύο βιασμούς.

Βάση απόφασης δικαστηρίου, ο Πέτρος Φιλιππίδης αθωώθηκε για αυτή την κατηγορία, αλλά έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος της συγκεκριμένης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση.

Συγκεκριμένα είπε: «Αυτή την φορά αλλάζουν οι ρόλοι, ο Πέτρος ο Φιλιππίδης δεν είναι κατηγορούμενος. Αυτή τη φορά κατηγορούμενη είναι η πρώτη καταγγέλλουσα η οποία απέδωσε στον κύριο Φιλιππίδη δυο τετελεσμένους βιασμούς. Ήταν η καταγγελία της που τον οδήγησε στην προσωρινή κράτηση για 11 μήνες και αθωώθηκε ομοφώνως 7-0 με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως.

Έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος της συγκεκριμένης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση και εκδικάζεται αυτή η δίκη στις 9 Μαρτίου όπου θα είναι αυτή κατηγορούμενη και θα την ρωτήσει το δικαστήριο “υπήρχε βιασμός που τον είχες ξεχάσει και στον θύμισε ο φίλος σας;” γιατί ακούσαμε κι αυτό, ότι μια γυναίκα που μπορεί να έχει βιαστεί θα το έχει ξεχάσει και θα της το θυμίσει ένας φίλος της. Αυτό εκδικάζεται τώρα, είναι κατηγορούμενη η κυρία.

Για την προφυλάκιση αποφάσισαν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στηριζόμενοι στην κατηγορία αυτής της γυναίκας που είπε δυο φορές «με βίασε», όχι απόπειρα, «με βίασε» και ακυρώθηκε ομοφώνως. Ήταν η πιο βαριά κατηγορία που οδήγησε στην κράτηση. Μπορεί μια γυναίκα να ξεχάσει τον βιασμό της; Αυτό το βίωμα δεν ξεχνιέται ποτέ, γι’ αυτό και αθωώθηκε ο Φιλιππίδης. Σας λέω ότι αν ζητήσει αυτή η γυναίκα μια συγγνώμη που του στέρησε την ελευθερία του και πει “έκανα ένα λάθος” να ξέρετε ότι εκείνη την στιγμή εμείς δεν θα ζητήσουμε την καταδίκη, το δεχόμαστε το λάθος. Δεν είναι άνθρωπος ο Φιλιππίδης που θέλει να βάλει φυλακή καμία γυναίκα».

