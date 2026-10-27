Ο Πέτρος Φιλιππίδης μίλησε ανοιχτά στα τηλεοπτικά συνεργεία μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τη μήνυση που είχε υποβάλει κατά της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της, ο ηθοποιός στάθηκε μπροστά στις κάμερες, ευχαρίστησε τους δικηγόρους του και αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

Αρχικά, ο Πέτρος Φιλιππίδης δήλωσε: «Στέκομαι εδώ για να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μου για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάναμε μαζί, που έκαναν και που εμπιστεύτηκαν, με εμπιστεύτηκαν και τους εμπιστεύτηκα. Και σιγά σιγά εμφανίζεται η αλήθεια. Αργεί αλλά εμφανίζεται».

Στην ερώτηση για το πώς αισθάνθηκε μετά την απόφαση, απάντησε: «Τι να σας πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Πράγματα που ‘γίναν, δεν γυρίζουν πίσω. Εγώ δεν θέλω το κακό κανενός. Έχω πει από την αρχή ότι είχα και έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, έπειτα από μήνυση του ηθοποιού για ψευδή καταμήνυση. Το δικαστήριο της αναγνώρισε ελαφρυντικά και της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με διετή αναστολή, παρά την εισαγγελική πρόταση περί αμφιβολιών ως προς την ύπαρξη δόλου.

Η πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη είχε ζητήσει την καταδίκη της, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες της ήταν εν γνώσει της ψευδείς. Αντίθετα, η υπεράσπισή της επέμεινε ότι η γυναίκα έλεγε την αλήθεια και ζήτησε την απαλλαγή της.

Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε ένταση, καθώς φίλη της κατηγορούμενης διαμαρτυρήθηκε από το ακροατήριο, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια ψέματα της αποδίδονταν. Ο πρόεδρος απάντησε ότι η κρίση του βασίστηκε στα στοιχεία της υπόθεσης και στη συνείδησή του.

govastiletto.gr – Φυλάκιση ενός έτους στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Φιλιππίδη για βιασμό