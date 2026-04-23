Εξελίξεις για τον Πέτρο Φιλιππίδη, που αλλάζουν την καθημερινότητά του, εννέα σχεδόν μήνες μετά την πυρκαγιά που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο διαμέρισμά του. Ο ηθοποιός μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στο χώρο του, μαζί με τη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου, αφού οι εργασίες αποκατάστασης έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Τα πλάνα που προβλήθηκαν, την Πέμπτη 24 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», καταγράφουν με λεπτομέρεια την πρόοδο των εργασιών. Το διαμέρισμα, που είχε υποστεί εκτεταμένες φθορές, πλέον έχει αρχίσει να παίρνει ξανά μορφή, με τα συνεργεία να δουλεύουν σε καθημερινή βάση, προκειμένου να αποκαταστήσουν κάθε σημείο που επηρεάστηκε από τη φωτιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το εσωτερικό του σπιτιού έχει ήδη βαφτεί σε λευκές αποχρώσεις, δίνοντας μια πιο καθαρή και ανανεωμένη εικόνα στο χώρο. Την ίδια στιγμή, η βεράντα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποκατάστασης, και αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται οι επιφάνειες και το δάπεδο. Οι εικόνες δείχνουν ότι η ανακαίνιση δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά θα περιλαμβάνει και μια αναβάθμιση του διαμερίσματος.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η ενίσχυση των υποδομών. Η εγκατάσταση νέων κλιματιστικών έχει ήδη ξεκινήσει, με τα καλώδια να είναι ορατά σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Οι παρεμβάσεις φαίνεται να γίνονται με γρήγορους ρυθμούς, ώστε το διαμέρισμα να είναι πλήρως λειτουργικό και ανανεωμένο.

Όλα δείχνουν ότι το χρονοδιάγραμμα τηρείται, με τις εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Τότε είναι και η περίοδος που ο Πέτρος Φιλιππίδης και η Ελπίδα Νίνου σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αφήνοντας πίσω μια δύσκολη περίοδο.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και το μόνο που απομένει είναι να μπουν οι τελευταίες πινελιές σε ένα χώρο που ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά την πόρτα του. Το πόρισμα της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι η πυρκαγιά δεν ήταν εμπρησμός, αλλά ατύχημα.

