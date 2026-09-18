Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ο Πέτρος Φιλιππίδης, αυτή τη φορά προκειμένου να παραστεί στη δίκη που αφορά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν η πρώτη καταγγέλλουσα στην υπόθεση που απασχόλησε για χρόνια τη Δικαιοσύνη και τη δημόσια συζήτηση.

Για την κατηγορία του βιασμού, ο ηθοποιός είχε αθωωθεί ομόφωνα λόγω αμφιβολιών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ενώ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης είχε προηγηθεί και η προσωρινή κράτησή του.

Η νέα δικαστική διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση του ίδιου του Πέτρου Φιλιππίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και στην αθώωσή του για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Κατά την απολογία του, φέρεται να αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του, χαρακτηρίζοντάς τους αναληθείς.

Παράλληλα, υποστήριξε πως η συγκεκριμένη υπόθεση είχε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στην επαγγελματική του πορεία, καθώς, όπως ανέφερε, επηρεάστηκε σοβαρά η εικόνα του.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στην καταγγελία που συνδεόταν με την υπόθεση για την οποία είχε οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση. Μετά την αθώωσή του για την κατηγορία του βιασμού, ο Πέτρος Φιλιππίδης αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της καταγγέλλουσας, εξηγώντας ενώπιον του δικαστηρίου τη δική του πλευρά για όσα είχαν προηγηθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ένας γιατρός, ο οποίος είναι φίλος της καταγγέλλουσας, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση.

Η ακροαματική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με την εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα από τη δικηγόρο του Πέτρου Φιλιππίδη.

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