Μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Πέτρος Φιλιππίδης έκανε μια σπάνια βραδινή έξοδο.

Αναλυτικότερα, στο πάρτι για τα 38α γενέθλια του Μάνου Ιωάννου βρέθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, όπου έδωσαν το παρών αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Το πάρτι γενεθλίων του Μανού Ιωάννου έγινε σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων κι είχε φιλική ατμόσφαιρα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο εορτάζων φαίνεται να χορεύει μπροστά από την κάμερα, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο Πέτρος Φιλιππίδης να κάθεται στο τραπέζι μαζί με τη σύζυγό του, παρακολουθώντας τη βραδιά.

Η παρουσία του γνωστού ηθοποιού, έστω και διακριτικά, τράβηξε τα βλέμματα, καθώς παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να εμφανίζεται δημόσια μόνο σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές και δίπλα σε κοντινούς του ανθρώπους.

Θυμίζουμε, ότι τον περασμένο Ιούλιο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή για τις δύο απόπειρες βιασμού εις βάρος δύο γυναικών.

Ο Μάνος Ιωάννου έχει προχωρήσει ουκ ολίγες φορές σε δηλώσεις υποστήριξης για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Είμαστε φίλοι με τον Πέτρο Φιλιππίδη, μιλάμε γενικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι καλά και ‘γω του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι φίλος μου, τον αγαπάω και εννοείται ότι θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον βοηθήσω», είχε δηλώσει στο Πρωινό πριν από μερικούς μήνες.

