Στο κατώφλι του Αρείου Πάγου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου ο Πέτρος Φιλιππίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, και τη συνηγόρο του, Κική Πακιρτζίδου. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης δίνει μία ακόμη νομική μάχη, ζητώντας την αναίρεση της ομόφωνης καταδικαστικής απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών για τις δύο απόπειρες βιασμού, η οποία του επιβλήθηκε χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.

Η παρουσία του στο Ανώτατο Δικαστήριο σηματοδοτεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο μιας δικαστικής υπόθεσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση αναίρεσης είχε αρχικά προσδιοριστεί να συζητηθεί την 1η Απριλίου 2026, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της υπεράσπισης. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί τότε, η εισαγγελική πρόταση επί της αίτησης ήταν απορριπτική. Πρόκειται, ωστόσο, μόνο για εισήγηση, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στους δικαστές του Αρείου Πάγου.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα εξετάσει ξανά τις καταγγελίες και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης ούτε θα αξιολογήσει από την αρχή τις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία. Θα ελέγξει αποκλειστικά εάν η απόφαση του Εφετείου είναι επαρκώς και ειδικώς αιτιολογημένη, αν εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος και εάν υπήρξαν δικονομικά σφάλματα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο στις αρχές του 2021, μέσα στο κύμα του ελληνικού #MeToo, όταν γυναίκες από τον χώρο του θεάτρου άρχισαν να μιλούν δημόσια για περιστατικά σεξουαλικής βίας και κακοποιητικών συμπεριφορών.

Τον Μάιο του 2021 ασκήθηκε σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη ποινική δίωξη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού. Οι πράξεις που περιγράφονταν στο κατηγορητήριο αφορούσαν διαφορετικές γυναίκες και τοποθετούνταν χρονικά στα έτη 2008, 2010 και 2014.

Μετά την απολογία του, τον Ιούλιο του 2021, ο ηθοποιός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές. Παρέμεινε προφυλακισμένος για σχεδόν έναν χρόνο και την 1η Ιουλίου 2022 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση.

Η πρωτόδικη δίκη είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2022 και ολοκληρώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2023. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα αθώο τον Πέτρο Φιλιππίδη για την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση που φερόταν να έχει τελεστεί το 2008.

Αντίθετα, τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για τις δύο απόπειρες βιασμού: τη μία που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σημειώθηκε το 2010 μέσα στο καμαρίνι του στο θέατρο Μουσούρη και τη δεύτερη το 2014, μέσα στο αυτοκίνητό του, στο Ψυχικό.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης οκτώ ετών. Η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα και έτσι παρέμεινε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο άρχισε τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου 2025. Οι δικαστές και οι ένορκοι έκριναν ξανά ομόφωνα ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για τις δύο απόπειρες βιασμού, ενώ απέρριψαν ομόφωνα το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Το Εφετείο τού επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να παραμείνει ελεύθερος. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε γνωστοποιήσει ότι η υπεράσπιση θα προσέφευγε στον Άρειο Πάγο, υποστηρίζοντας ότι η εφετειακή απόφαση ήταν νομικά εσφαλμένη.

Παράλληλα, είχε υποβληθεί αίτημα από την πλευρά των καταγγελλουσών για άσκηση αναίρεσης ως προς το ύψος και την επιμέτρηση της ποινής, με στόχο να καταστεί αυστηρότερη. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα να παραμείνει προς εξέταση μόνο η αίτηση αναίρεσης της υπεράσπισης.

Εάν ο Άρειος Πάγος απορρίψει την αίτηση του Πέτρου Φιλιππίδη, η καταδικαστική απόφαση του Εφετείου θα καταστεί αμετάκλητη.

Αντίθετα, εάν διαπιστώσει ουσιώδες νομικό ή δικονομικό σφάλμα και δεχθεί την αναίρεση, η απόφαση μπορεί να ακυρωθεί ολικά ή εν μέρει και η υπόθεση να επιστρέψει για νέα κρίση στο αρμόδιο δικαστήριο, με διαφορετική σύνθεση.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά στην κάμερα μετά το τέλος της δίκης για τις απόπειρες βιασμού