Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου. Μετά από μήνες αναμονής, έγινε γνωστή η αιτία της πυρκαγιάς. Οι πρώτες ενδείξεις από την εξέταση της αστυνομίας απέκλεισαν τον εμπρησμό ή το βραχυκύκλωμα, ενώ διερευνήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο αυτανάφλεξης μπαταρίας από αντικείμενα που βρίσκονταν στο μπαλκόνι.

Μέσω του δικηγόρου του, ο Πέτρος Φιλιππίδης ζήτησε να ερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για εμπρησμό. Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός βρισκόταν εντός του διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου όταν ξέσπασε η φωτιά στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η πυρκαγιά δεν είναι εμπρησμός. Αντιθέτως, ήταν ατύχημα! Σε λίγες ημέρες αναμένεται να βγει ανακοίνωση. Τα επόμενα βήματα τώρα είναι να σταλθεί το πόρισμα στην ασφαλιστική και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

govastiletto.gr – Πέτρος Φιλιππίδης: Δέχεται προτάσεις για να επιστρέψει στο θέατρο