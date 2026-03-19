Λίγες εβδομάδες πριν το Πάσχα, ο Πέτρος Γαϊτάνος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου μίλησε για τις δηλώσεις του σχετικά με τη Eurovision και τον καλλιτέχνη Akyla.

Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και ξεκαθάρισε πως δεν στόχευε ούτε το τραγούδι, ούτε τον καλλιτέχνη προσωπικά: «Δεν κρίνω πρόσωπα, είναι άκομψο να στοχοποιούμε όποιον εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή διαγωνισμό».

Σημείωσε ότι η κριτική του αφορούσε την εικόνα και την εξέλιξη της Eurovision: «Υπάρχει υπερβολή, εγωκεντρισμός και φιλαρέσκεια που προβάλλονται ως δήθεν τέχνη. Η αληθινή τέχνη είναι κάτι ουσιαστικό και υψηλό, δεν είναι η παραμόρφωση ή η γελοία υπερβολή».

Ο Γαϊτάνος πρόσθεσε πως η συνολική εικόνα του διαγωνισμού συχνά στέλνει λάθος μηνύματα στους νέους και επηρεάζει αρνητικά ανθρώπους στον χώρο της μουσικής. Τόνισε ότι οι παρατηρήσεις του δεν είναι προσωπικές, αλλά πηγάζουν από σεβασμό στην τέχνη και την αυθεντικότητα.

