Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα μίλησε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Ο γνωστός ερμηνευτής μοιράστηκε τις σκέψεις του για όσα είδαμε στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ενώ τοποθετήθηκε εκ νέου για τις πρόσφατες, πολυσυζητημένες δηλώσεις του γύρω από τη βαθιά του πίστη στον Θεό.

«Παρακολούθησα ένα μέρος του πρώτου ημιτελικού και είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχανε κάποια… ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχανε και δαιμονικές παρουσίες, και αναίσχυντες, και πρόστυχες. Ταλαίπωρα παιδιά που βγαίνουν εκεί ενώ δεν πρέπει να βγαίνουν. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με αναίσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης. Τόση τσιρίδα τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά, νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαία θα τους πουν», σχολίασε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Ο τραγουδιστής απάντησε και στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τις δηλώσεις του για την πίστη του στον Θεό: «Είναι επικίνδυνο να μιλάει κάποιος για τον Χριστό; Καρδούλα μου όμορφη, ο άνθρωπος που δεν θέλει τον Χριστό αισθάνεται να ελέγχεται και αισθάνεται να φοβάται. Τρέμει τον Χριστό ο άνθρωπος που δεν τον θέλει, γιατί επιλέγει δυστυχώς τον διάβολο».

