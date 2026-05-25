Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με κάθε νέο του βήμα και αυτή τη φορά αποκαλύπτει backstage στιγμές από τα γυρίσματα του νέου του music video για το τραγούδι «Έτσι έχει μάθει».

Το «Έτσι έχει μάθει», που συνδυάζει μοναδικά τον λαϊκό με τον balkan ήχο, έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό μέσα από τις live εμφανίσεις του Πέτρου Ιακωβίδη. Μέσα σε μόλις εννιά ημέρες το music video μετρά σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, την ώρα που το τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 180 χιλιάδες streams στο Spotify, γνωρίζοντας παράλληλα μεγάλη ανταπόκριση σε ραδιόφωνα και social media.

Μέσα από το backstage υλικό αποκαλύπτεται όλη η δημιουργική διαδικασία και η ενέργεια που κυριάρχησε στα γυρίσματα. Ο εμβληματικός χώρος του ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής, φιλοξενώντας ένα απαιτητικό και κινηματογραφικό production με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ατόμων.

Χορευτές, φιλαρμονική ορχήστρα, οι μουσικοί του Πέτρου Ιακωβίδη, αλλά και θαυμαστές του που συμμετείχαν μέσω open call, έδωσαν παλμό και ζωντάνια στα γυρίσματα, δημιουργώντας εντυπωσιακά formations και εικόνες γεμάτες ρυθμό και ένταση. Τα backstage πλάνα καταγράφουν αυθεντικές στιγμές από τη συνεργασία όλων των συντελεστών, αλλά και τη θετική ενέργεια που υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής.

Τη σκηνοθεσία του video υπογράφει ο Bodega, ενώ το art direction ανέλαβε ο Tasos Xiarcho, δημιουργώντας ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης συμμετείχε ενεργά σε κάθε στάδιο των γυρισμάτων, παρακολουθώντας κάθε λεπτομέρεια και προσθέτοντας τη δική του καλλιτεχνική πινελιά.

Το «Έτσι Έχει Μάθει», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες, και ήδη ξεχωρίζει, είναι σε μουσική του Πέτρου Ιακωβίδη και στίχους της Βίκυ Γεροθόδωρου.

Την ίδια ώρα, ο αυθεντικός ερμηνευτής Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει ασταμάτητα τις sold out εμφανίσεις του κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Fantasia», έχοντας δίπλα του τη Ρία Ελληνίδου, σε ένα από τα πιο δυνατά σχήματα της νυχτερινής Αθήνας.

