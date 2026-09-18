Ο Πέτρος Ιακωβίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Fantasia και η Έλλη Κοκκίνου φρόντισε να του ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη επί σκηνής!

Κατά τη διάρκεια των ντουέτων τους, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε στη σκηνή κρατώντας την τούρτα γενεθλίων του, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μαζί με το κοινό τού τραγούδησε το τραγούδι των γενεθλίων, ενώ αμέσως μετά ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Παγκόσμιο Φαινόμενο», δίνοντας μια ακόμη πιο ξεχωριστή νότα στην έκπληξη.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έσβησε τα κεράκια του μέσα σε θερμό χειροκρότημα και ευχαρίστησε την Έλλη Κοκκίνου για την όμορφη κίνησή της, ενώ στη συνέχεια της «απάντησε» μουσικά, ερμηνεύοντας τη μεγάλη επιτυχία της «Κοσμοθεωρία». Μια αυθόρμητη και ιδιαίτερη στιγμή ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, που ανέδειξε την όμορφη χημεία τους επί σκηνής.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου έχουν ήδη ξεκινήσει τις εμφανίσεις τους στο Fantasia, κερδίζοντας από το πρώτο κιόλας διήμερο τις εντυπώσεις και τα πιο θετικά σχόλια του κοινού. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο καλλιτέχνες δίνουν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στη νυχτερινή Αθήνα, με ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και μοναδικές μουσικές στιγμές.

Η νέα σεζόν του Fantasia έδωσε από το πρώτο διήμερο το στίγμα της, με δυνατές μουσικές στιγμές, έντονο παλμό και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού να προμηνύουν όσα θα ακολουθήσουν!

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