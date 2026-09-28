Μια όμορφη έκπληξη περίμενε τον Πέτρο Ιακωβίδη από αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής σε γνωστό μαγαζί στη Γλυφάδα, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους από το επαγγελματικό και φιλικό του περιβάλλον.

Κάποια στιγμή εμφανίστηκε μια τούρτα, με την παρέα του να του εύχεται για τα γενέθλιά του, τα οποία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην όμορφη βραδιά έδωσαν το «παρών» ο Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου, με την οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή την περίοδο στο «Fantasia», οι ποδοσφαιριστές Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Χατζηγιοβάνης, η αδελφή του Μορφούλα, η Κρυσταλλία, ο παραγωγός του Σπύρος Ποταμόπουλος, καθώς και συνεργάτες του από την Panik Records.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έσβησε τα κεράκια της τούρτας και δέχθηκε τις ευχές των αγαπημένων του προσώπων.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μερικές από τις όμορφες στιγμές της βραδιάς, με τον τραγουδιστή να απολαμβάνει την ξεχωριστή αυτή στιγμή μαζί με την παρέα του.

Ο ίδιος διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στα επαγγελματικά του, έχοντας κυκλοφορήσει πρόσφατα το νέο του τραγούδι «Παγκόσμιο Φαινόμενο», το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει.

Govastiletto.gr – Πέτρος Ιακωβίδης: Οι συναρπαστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»