Σε μια εντυπωσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και εκπλήξεις, ο Πέτρος Ιακωβίδης γιόρτασε τα 10 χρόνια του στη δισκογραφία και παρουσίασε live το νέο του album «Μ’ Ακούς;», που περιλαμβάνει 19 τραγούδια – σταθμούς.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη έκπληξη: στην οθόνη προβλήθηκαν videos από συνεργάτες και ανθρώπους του χώρου της μουσικής, οι οποίοι μίλησαν με θερμά λόγια για τον καλλιτέχνη, προκαλώντας του εμφανή συγκίνηση.

Στη συνέχεια, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ανέβηκε στη σκηνή για να του απονείμει τιμητική πλακέτα για την 10ετή πορεία του. «Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος χορτάτος από αγάπη, ταλέντο και επιτυχία… Είναι πιστός, καλό παιδί και με αστείρευτο ταλέντο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκινημένος, ο Πέτρος Ιακωβίδης ευχαρίστησε όλους όσους στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια: «Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Δεν είναι ωραίο να είμαστε μόνοι μας, είναι ωραίο να έχουμε συνεργάτες που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν να πετυχαίνουμε τους στόχους μας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο «VogClub», όπου ο Πέτρος Ιακωβίδης εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία για αρκετούς μήνες και στην βραδιά παρευρέθηκαν άτομα του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου.

Η βραδιά αυτή δεν ήταν μόνο μια γιορτή, αλλά και αναγνώριση — τόσο για την πορεία του Πέτρου Ιακωβίδη, όσο και για την επιρροή του στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

