Ο τραγουδιστής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια εικόνα από τη «βαρκάδα» που έκανε, όπως σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τον ίδιο να απολαμβάνει το τοπίο, παράλληλα χαμογελώντας στην κάμερα.

Δείτε την φωτογραφία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Iakovidis (@petros_iakovidis)

Νωρίτερα είχε αναρτήσει στο προφίλ του φωτογραφίες του, στις οποίες απολάμβανε τη θέα της λίμνης από το παράθυρο του δωματίου του, ενώ ήταν ημίγυμνος και φορούσε μόνο το παντελόνι του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Iakovidis (@petros_iakovidis)

Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε από το ταξίδι του, φωτογραφήθηκε φορώντας μαύρο παντελόνι, ριγέ πουκάμισο και καπέλο στο κεφάλι. «Γαλήνη», σημείωσε στη λεζάντα.

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