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Ο Πέτρος Ιακωβίδης ανοίγει ακόμα ένα μεγάλο κεφάλαιο στη σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή του, καθώς ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του διεθνή περιοδεία σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.
Ο απόλυτα επιτυχημένος και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς της γενιάς του θα ταξιδέψει σε δύο ηπείρους, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές με τη μουσική, τη φωνή και το συναίσθημά του και ήδη με την ανακοίνωση των εμφανίσεων δημιουργήθηκε έντονο κλίμα προσμονής.
Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστώνη, Λος Άντζελες, Φλόριντα, Μόντρεαλ, Τορόντο, Αδελαΐδα, Σίδνεϊ, Μπρίσμπεϊν και Μελβούρνη είναι οι προορισμοί όπου θα συναντήσει τον ελληνισμό της διασποράς την άνοιξη του 2027.
Με τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες του που κυκλοφορούν από την Panik Records, την ξεχωριστή φωνή, την αστείρευτη ενέργεια και τη μοναδική αλληλεπίδραση που έχει με το κοινό, ο Πέτρος Ιακωβίδης θα μεταφέρει τη «μαγεία» και τον παλμό της μουσικής του, επιβεβαιώνοντας πως η καλλιτεχνική απήχησή του δεν γνωρίζει σύνορα.
Παράλληλα με την προετοιμασία της περιοδείας, συνεχίζει δυναμικά τις sold out βραδιές με την Έλλη Κοκκίνου στο «Fantasia» που έχουν γίνει πόλος έλξης.
govastiletto.gr – Ο Πέτρος Ιακωβίδης μας συστήνει τον αγαπημένο παππού του, Πέτρο – «Παππού μου σ’ αγαπώ!»