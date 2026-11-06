Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστώνη, Λος Άντζελες, Φλόριντα, Μόντρεαλ, Τορόντο, Αδελαΐδα, Σίδνεϊ, Μπρίσμπεϊν και Μελβούρνη είναι οι προορισμοί όπου θα συναντήσει τον ελληνισμό της διασποράς την άνοιξη του 2027.

Με τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες του που κυκλοφορούν από την Panik Records, την ξεχωριστή φωνή, την αστείρευτη ενέργεια και τη μοναδική αλληλεπίδραση που έχει με το κοινό, ο Πέτρος Ιακωβίδης θα μεταφέρει τη «μαγεία» και τον παλμό της μουσικής του, επιβεβαιώνοντας πως η καλλιτεχνική απήχησή του δεν γνωρίζει σύνορα.

Παράλληλα με την προετοιμασία της περιοδείας, συνεχίζει δυναμικά τις sold out βραδιές με την Έλλη Κοκκίνου στο «Fantasia» που έχουν γίνει πόλος έλξης.

govastiletto.gr – Ο Πέτρος Ιακωβίδης μας συστήνει τον αγαπημένο παππού του, Πέτρο – «Παππού μου σ’ αγαπώ!»