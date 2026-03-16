Πέτρος Ιακωβίδης: Σε σχέση με καλλονή influencer! – Τι αποκάλυψε ο ίδιος για την προσωπική του ζωή

Ο Πέτρος Ιακωβίδης συνάντησε στο αεροδρόμιο της Αθήνας την κάμερα του «Πρωινού» και μίλησε, σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Δευτέρα 16 Μαρτίου, για την οικογένειά του, τη σχέση του, αλλά και την παρουσία της γυναίκας του Βασίλη Καρρά στο κέντρο που εμφανίζεται.

«Το τραγούδι “Συμπληρώνεις” είναι ένα ωραίο τραγούδι που έχει όμορφα συναισθήματα για τις γυναίκες, για το πως νιώθουν και για αυτό τον λόγο το αγάπησε ο κόσμος. Χθες ήρθαν στο μαγαζί και οι γονείς μου. Αν δεν ήταν αυτοί, πραγματικά δεν θα ήμουν εδώ σήμερα να κάνω αυτό που κάνω», είπε ο τραγουδιστής για την οικογένειά του, η οποία έχει υπάρξει στήριγμα τόσο για εκείνον, όσο και για την αδερφή του, Μορφούλα, που είναι επίσης τραγουδίστρια.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται, αυτή την περίοδο, σε σχέση με μια κοπέλα, η οποία έχει καταγωγή από το νησί της Κέρκυρας, την Μαριτίνα Ανδριώτη, η οποία είναι μοντέλο και influencer.

Το ζευγάρι είναι μαζί το τελευταίο διάστημα, με την σχέση τους να έχει γίνει γνωστή στα μέσα, παρά το ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης αποφεύγει να δίνει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή. Στην ερώτηση για το αν αφιερώνει κάπου το τραγούδι του «Τέλεια», απάντησε αστειευόμενος: «Προφανώς και το αφιερώνω κάπου. Δεν ξέρω αν το βάλεις στον χάρτη αν βγαίνει στην βορειοδυτική Ελλάδα».

