Πέτρος Ιακωβίδης: Το σπάνιο βίντεο από την παιδική ηλικία του και τα πρώτα του μουσικά βήματα

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε μια τρυφερή δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Ο καλλιτέχνης ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο χάρισε ένα σπάνιο στιγμιότυπο, στους διαδικτυακούς φίλους του, από τα παιδικά του χρόνια.
Συγκεκριμένα, τον βλέπουμε να κάνει διάφορους ήχους, κρατώντας κάποια μουσικά όργανα, μια κίνηση που έδειχνε από τότε ότι θα μπει στο χώρο της μουσικής.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα», συνοδεύοντας το βίντεο με αστεία emoji. Μια ανάρτηση που αναμφισβήτητα, άρεσε στους followers του, οι οποίοι έσπευσαν να του σχολιάσουν για αυτή τη τρυφερή στιγμή.
Μάλιστα, σε συνέντευξή του, το Νοέμβριο του 2025, αποκάλυψε το πρόσωπο που του έδωσε το έναυσμα να γίνει τραγουδιστής: «Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα σε ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο. Τον είδα που έλεγε το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι” κι είπα στη μάνα μου ότι θέλω να κάνω αυτό. Δεν είχα τη χαρά να τον συναντήσω από κοντά. Μετά έψαξα όλα αυτά που έκανε κι ήταν πρίγκηπας», είπε, εξηγώντας πώς ένα κινηματογραφικό στιγμιότυπο πυροδότησε την απόφασή του».
Ο Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Έτσι έχει μάθει», το οποίο αναμένεται να γίνει η επιτυχία του καλοκαιριού.
