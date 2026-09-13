Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα του Πέτρου Ιακωβίδη με την Έλλη Κοκκίνου. Ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του με λόγια γεμάτα αγάπη.

Μάλιστα, ο Πέτρος Ιακωβίδης μοιράστηκε με το κοινό μια προσωπική ανάμνηση από τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι. Όπως αποκάλυψε, το πρώτο τραγούδι που είχε ερμηνεύσει όταν βρισκόταν ακόμη στην Καβάλα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Θα σας πω κάτι. Πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήμουν στην Καβάλα, φανταζόμουν αυτό που γίνεται σήμερα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανέφερε: «Ξεκίνησα να τραγουδώ και το πρώτο τραγούδι που τραγούδησα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη. Το δυσάρεστο είναι ότι εκτός από πολύ καλό παιδί, είναι και τρομερός άνθρωπος. Έτυχε να τον γνωρίσω πολύ καλά πριν έναν χρόνο και αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι απλά μοναδικός».

Κλείνοντας, ο Πέτρος Ιακωβίδης κάλεσε το κοινό να τραγουδήσουν όλοι μαζί, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να χαρίσουν στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τελευταίο «αντίο» μέσα από τη μουσική.

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