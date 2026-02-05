Ο Πέτρος Ίμβριος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και, μέσα σε όλα, ρωτήθηκε για το αν έχε δεχτεί ποτέ παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, αλλά και για το ποια είναι η σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού σήμερα.

«Κάποτε που ήμουν Θεσσαλονίκη και δεν είχα κατέβει να ξεκινήσω καριέρα, τώρα μιλάμε τριάντα χρόνια πίσω, ένα διάστημα έβαλα βέρα. Όντως οι προτάσεις από γυναίκες ήταν πολλές και γινότανε χαμός», είπε αρχικά ο Πέτρος Ίμβριος.

Και συνέχισε: «Έχουν υπάρξει γυναίκες που ήταν πιο διαχυτικές από όσο έπρεπε μαζί μου. Ο καθένας εκφράζεται διαφορετικά όταν έχει πιει και δυο ποτά. Οπότε ναι, υπήρχαν κάποιες επαφές έξω από τα επιτρεπτά ενδεχομένως όρια, αλλά δεν υπήρχε #MeToo τότε, οπότε δεν μπορούσα να καταγγείλω καμία».

Σε ερώτηση για το αν τον έχουν μπερδέψει με κάποιο άλλο διάσημο πρόσωπο, ο τραγουδιστής σημείωσε: «Μια χρονιά ήμουνα με τη Ναταλία Γερμανού παντρεμένος και πηγαίναμε στο σπίτι της μητέρας της στην Ύδρα. Καλοκαίρι τώρα, Αύγουστος, εγώ κουβαλούσα δυο-τρεις-πέντε βαλίτσες, γιατί η Ναταλία συνήθως για πέντε μέρες έπαιρνε πέντε βαλίτσες μόνη της κι έπρεπε να πάρω κι εγώ άλλη μία. Ανεβαίνοντας, έστριψα σε μια γωνία και σε μια γειτονιά, ετοιμαζόμουνα να φτάσω στο σπίτι της πεθεράς μου, και παίζανε κάτι μικρά παιδάκια εκεί και φωνάζανε «Α! Να τοι, να τοι! Η Γαρμπή και ο Σχοινάς».

Για τη σχέση του σήμερα με τη Ναταλία Γερμανού, ο Πέτρος Ίμβριος ανέφερε: «Με τη Ναταλία μιλάμε, δεν μιλάμε κάθε μέρα, αλλά η σχέση μας είναι όπως είναι τα τελευταία εικοσιπέντε-τριάντα χρόνια».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πέτρος Ίμβριος και η Ναταλία Γερμανού παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 1998. Ο γάμος τους διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια και το ζευγάρι χώρισε το 2002. Κουμπάρα στον γάμο τους ήταν η Άννα Βίσση.

Ο δημοσιογράφος λοιπόν, τον ενημέρωσε πως η Άννα Βίσση δεν τον ακολουθεί στο Instagram, με τον Πέτρο Ίμβριο να απαντάει με χιούμορ: «Δεν με ακολουθεί η κουμπάρα μου Άννα Βίσση; Όντως; Το είδες αυτό; Αυτό είναι τραγικό. Αφήνω τη συνέντευξη και πάω να πάρω την Άννα τηλέφωνο».

