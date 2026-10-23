Πέτρος Καϊμακάμης: Ο δικηγόρος των Γαρμπή-Σχοινά απαντά για τα 60.000 ευρώ και τη διαταγή πληρωμής!

Η υπόθεση αφορά την επιστροφή προκαταβολών συνολικού ύψους 60.000 ευρώ και έχει φτάσει στον Άρειο Πάγο.

Η τοποθέτηση για τις δικαστικές ενέργειες

Αρχικά, ο Πέτρος Καϊμακάμης σχολίασε τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και εξήγησε πώς ερμηνεύει τη δήλωση του Διονύση Σχοινά ότι έχουν κερδίσει τα δικαστήρια.

«Κατά την άποψή μου κακώς δημοσιοποιούνται πράγματα στα κανάλια, αλλά πρέπει με δικαστικές αποφάσεις. Όταν είπε ο Διονύσης ότι “έχουμε κερδίσει τα δικαστήρια”, εννοούσε προφανώς ότι μετά την έκδοση της απόφασης η άλλη πλευρά δημιούργησε 5-6 δικαστήρια. Όλες οι δικαστικές ενέργειες που έχει κάνει η ανύπαρκτη μέχρι προχθές εταιρεία, που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και δεν είχε κανένα φορολογικό στοιχείο. Πριν από 5 ημέρες προέβησαν σε ενέργειες και αναβίωσε αυτή η εταιρεία», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του ζευγαριού υποστήριξε ότι η διαταγή πληρωμής έχει ανασταλεί.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καμία απόφαση σε βάρος της κυρίας Γαρμπή και του κυρίου Σχοινά. Η διαταγή πληρωμής έχει ανασταλεί αμέσως. Εάν κάποια πλευρά χορεύει, εμείς δεν κάνουμε το ίδιο αλλά προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη».

Γιατί δεν έγιναν οι εμφανίσεις

Ο Πέτρος Καϊμακάμης, περιγράφοντας την πλευρά των δύο καλλιτεχνών, αρχικά απέδωσε τη μη πραγματοποίηση των εμφανίσεων στην πανδημία και στη συνέχεια σε απόφαση του επιχειρηματία.

«Η πληρωμή έγινε, οι εμφανίσεις δεν έγιναν αλλά από υπαιτιότητα της άλλης πλευράς. Στην αρχή λόγω covid αλλά μετά υπήρχε η δυνατότητα με 50% των θεατών. Δεν συνέφερε τον επιχειρηματία και δεν θέλησε να το ανοίξει.

Μετά από αυτή την αναστολή, ο κύριος Σχοινάς συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία τη μεθεπόμενη χρονιά. Πλήρωσε στον κύριο Σχοινά τα ημερομίσθια χωρίς να θεωρήσει ότι πρέπει να πάρει προκαταβολή».

Κλείνοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διεκδίκηση συνδέεται με το πρόβλημα που προέκυψε αργότερα στο «Κέντρο Αθηνών»:

«Θεωρώ ότι σαν μια πράξη αντεκδίκησης θυμήθηκαν περσινά ξινά σταφύλια όταν υπήρξε πρόβλημα στην άλλη συνεργασία στο “Κέντρο Αθηνών”».

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