Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» που σκηνοθετεί ο Σταμάτης Φασουλής.

Το παρών στην επίσημη πρεμιέρα έδωσαν πολλοί διάσημοι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Από το πλευρό της Δήμητρας Ματσούκα όμως, δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος την καμάρωσε στο θεατρικό σανίδι.

Ο τέως ευρωβουλευτής της πολιτικής ομάδας, Πράσινοι, πόζαρε με την Δήμητρα Ματσούκα στον φωτογραφικό φακό και όπως θα δείτε και οι δύο ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι.

Περικλής Κονδυλάτος, Δήμητρα Ματσούκα, Βασίλης Ζούλιας

Πέτρος Κόκκαλης, Δήμητρα Ματσούκα

Λίγα λόγια για το έργο

Βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ένα χρόνο μετά τα Ιουλιανά και ένα χρόνο πριν τη δικτατορία. Γύρω από την «Κόμισσα της φάμπρικας» – μία νεαρή μεγαλοαστή με δυναμικό χαρακτήρα και γοητεία (Δήμητρα Ματσούκα)- παρελαύνει όλη η Αθήνα, για να μην πούμε, όλη η Ελλάδα της εποχής. Βίλες και αυλές, ζαχαροπλαστεία, αστυνομικά τμήματα, εργοστάσια σε φουλ επαναστατική διάθεση, αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνθέτουν το σκηνικό της ιστορίας. Μαζί με αυτά στο έργο αναδεικνύεται η τάση της εποχής από την πλευρά της πολιτικής και του έρωτα. Του έρωτα της Κόμισσας με το ακριβώς αντίθετό της: ένα λαϊκό παιδί, επάγγελμα αστυφύλαξ.

Το ερωτικό στοιχείο αντί να ανθίζει σε ένα «ροζ» περιβάλλον- όπως συνηθιζόταν σε αυτή τη μακρινή αλλά και τόσο κοντινή εποχή- ζωντανεύει σε μία μεταπολεμική Ελλάδα που παλεύει να βρει τη θέση της στο χώρο που θεωρεί ότι της αρμόζει. Ταξικοί αγώνες, ρουσφέτια όλων των ειδών, βολέματα και ψιλοαπατεωνίες που ίσως και να φτάνουν στο σήμερα.

Στον αντίποδα της Κόμισσας, ένας αστυνόμος (Γιώργος Πυρπασόπουλος), με όλα τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός του, που προσπαθεί να της φορέσει τις χειροπέδες της κλέφτρας και που τελικά αναγκάζεται αυτός να φορέσει τις χειροπέδες του έρωτα. Γύρω από αυτούς ένας λούμπεν μικροδιαρρήκτης, ένας «σεσημασμένος» κομμουνιστής και μία συνδικαλίστρια εργαζόμενη μητέρα που αγωνίζεται σθεναρά για το δίκιο του εργάτη.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol»