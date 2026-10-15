Ο Πέτρος Κόκκαλης μίλησε για τη Δήμητρα Ματσούκα με θαυμασμό και χιούμορ, στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά και στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Ο ίδιος βρέθηκε στο πλευρό της συζύγου του στη θεατρική της έναρξη για την παράσταση «Να ζει κανείς ή να μη ζει» και εξήγησε ότι η παρουσία του στις παραστάσεις της έχει ένα πολύ απλό λόγο: απολαμβάνει να τη βλέπει στη σκηνή.

«Ε, ναι, βέβαια. Άμα δεν έρθω και εγώ, ποιος θα έρθει;» απάντησε αρχικά, όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τη Δήμητρα Ματσούκα.

Στην παρατήρηση ότι είναι σταθερά δίπλα της στις πρεμιέρες της, ο Πέτρος Κόκκαλης ανέφερε: «Δεν θα έπρεπε; Και το κάνω άλλωστε όχι από συζυγικό καθήκον, αλλά μου αρέσει και πολύ και ως ηθοποιός, δηλαδή».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν τη θαύμαζε στο θέατρο και προτού γίνουν ζευγάρι, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ομολογώ, δεν έβλεπα τόσο πολύ θέατρο».

Μιλώντας για όσα ξεχωρίζει στη σκηνική της παρουσία, στάθηκε τόσο στο ταλέντο όσο και στην ενέργειά της, αναγνωρίζοντας τους λόγους για τους οποίους έχει κερδίσει την αγάπη των θεατών.

«Η ενέργειά της, οι υποκριτικές της ικανότητες, το ταλέντο της, η παρουσία της γενικά. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος στο θέατρο. Γι’ αυτό και την αγαπάει και το κοινό», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, στην ερώτηση αν είναι ένα ζευγάρι στο οποίο ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, ο Πέτρος Κόκκαλης επέλεξε μια λιτή απάντηση, με έμφαση στην προσπάθεια και την έμπρακτη στήριξη: «Προσπαθούμε. Έρχομαι στις πρεμιέρες συχνά πάντως και τη στηρίζω όσο μπορώ».

govastiletto.gr – Δήμητρα Ματσούκα και Πέτρος Κόκκαλης σε σπάνια κοινή εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων