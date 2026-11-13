Μια ενδιαφέρουσα είδηση για τα προσωπικά του Πέτρου Κωστόπουλου έφερε στο φως η Ζήνα Κουτσελίνη, στον αέρα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν την προβολή της συνέντευξης της Μαριαλένας Βούλγαρη –την οποία το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από το «TV Queen»–, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως, σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα φέρεται να έχει κλέψει την καρδιά του γνωστού εκδότη και παρουσιαστή.

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το φημολογούμενο ειδύλλιο, σημειώνοντας πάντως πως μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τη σχέση τους.

«Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα κορίτσι που ενδεχομένως να είναι στο Μεγάλο Παζάρι, που κάποιες φωνές λένε ότι είναι η σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ωραία επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέντευξη που ακολούθησε, η Μαριαλένα Βούλγαρη μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμαστικά για το «Μεγάλο Παζάρι», με τον Νίκο Κοκλώνη.

«Είμαι σε μια πολύ όμορφη και δημιουργική φάση στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Γνώρισα πολλά αξιόλογα άτομα μέσα από το TV Queen. Έχουμε κάνει δοκιμαστικά για το Μεγάλο Παζάρι. Γνώρισα πρώτη φορά τον Νίκο Οικονομόπουλο στο video clip του, είναι ευγενέστατος», ανέφερε αρχικά η Μαριαλένα Βούλγαρη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η νεαρή γυναίκα προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της και την ευθύνη που ανέλαβε απέναντι στην αδελφή της, η οποία είναι άτομο με αναπηρία.

«Στα 23 έχασα τη μητέρα μου και ανέλαβα τη φροντίδα της αδελφής μου που είναι ΑμεΑ. Ένιωσα το συναίσθημα του να αναλαμβάνω όλη την ευθύνη ενός παιδιού, αδελφή μου βέβαια αλλά σαν παιδί μου την έχω. Είναι πολύ όμορφο, την λατρεύω, είναι μια γλύκα. Με κράτησε από το να μη πέσω ψυχολογικά, η απώλεια της μητέρας σε οποιαδήποτε ηλικία είναι κάτι πολύ σκληρό. Ο μπαμπάς μου ζει, απλά δεν ζει μαζί μας», εξομολογήθηκε.

Ποια είναι η Μαριαλένα Βούλγαρη

Η Μαριαλένα Βούλγαρη κατάγεται από την Πάτρα, έχει σπουδάσει θεατρολογία και ασχολείται παράλληλα με το μόντελινγκ.

Το 2024 συμμετείχε στο reality «TV Queen», με παρουσιάστρια την Ιωάννα Μαλέσκου, καταφέρνοντας να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό. Μέσα από τη συμμετοχή της, είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στον χώρο της τηλεόρασης, με τον οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί επαγγελματικά.

Έχει επίσης εμφανιστεί στο βιντεοκλίπ του Νίκου Οικονομόπουλου για το τραγούδι «Ένοχο κορμί», όπου υποδύεται τη floor manager.

Παράλληλα με την ενασχόλησή της με τον χώρο του θεάματος, έχει εργαστεί στο παρελθόν ως γραμματέας σε ιατρείο, αλλά και στο τμήμα μάρκετινγκ γνωστής εταιρείας καλλυντικών. Μάλιστα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αναφέρει πως εργάζεται ως μοντέλο στο «Πρωινό» του ANT1.

Σε προηγούμενες δηλώσεις της είχε αποκαλύψει ότι βρίσκεται σε επαφές για τηλεοπτική συνεργασία, λέγοντας: «Με ενδιαφέρει πολύ η τηλεόραση. Έχω κάνει ένα δοκιμαστικό και περιμένω να υπογράψω».

govastiletto.gr -Πέτρος Κωστόπουλος: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα – Η ανακοίνωση στα social media