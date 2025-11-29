Ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε ένα σχόλιο, στον αέρα του «Πρωινού Σαββατοκύριακου», για τους δύο κατηγορούμενους στη δίκη του revenge porn της Ιωάννας Τούνη.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε: «Αυτή τη φορά έχουμε κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά του γουρούνια δεν τολμούν να κάνουν μια βόλτα. Όχι απλά είναι δίκαιο, έτσι πρέπει να είναι. Για μένα αυτοί οι άνδρες είναι η ντροπή του ανδρικού γένους, αυτοί πρέπει να εξαλειφθούν, δεν ξέρω πώς. Είναι η ντροπή του ανδρικού γένους, ντροπή».

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για τη δίκη της υπόθεσης εκδικητικής πορνογραφίας. Ωστόσο, η δίκη τελικά διεκόπη.

Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» προβλήθηκε η δήλωση που έκαναν οι δύο κατηγορούμενοι μετά τη δίκη. «Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ευελπιστούμε σε μια δίκαιη απόφαση» είπαν οι κατηγορούμενοι.

govastiletto.gr – Πέτρος Κωστόπουλος για Miss Universe: «Αν έλεγα εγώ αυτά που είπε η Καινούργιου θα με κρέμαγαν»