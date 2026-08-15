Μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή στιγμή με τον γιο του, Μάξιμο, δημοσίευσε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι και γεμάτοι χαμόγελα στις διακοπές τους, με τον πατέρα να εκφράζει την αγάπη και την υπερηφάνειά του μέσα από μια λιτή, αλλά γεμάτη νόημα πρόταση: «Απ’ το 1ο στα 19 καλοκαίρια μαζί. Τίποτα καλύτερο».

Ο 19χρονος σήμερα Μάξιμος βρίσκεται στην Ελλάδα για το καλοκαιρινό του διάλειμμα από τις σπουδές του στις ΗΠΑ και έχει την ευκαιρία να περάσει χρόνο με την οικογένειά του.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε αποχαιρετήσει τον μικρότερο από τα τρία παιδιά που απέκτησε με την Τζένη Μπαλατσινού, καθώς ο Μάξιμος έφευγε από την Ελλάδα για να ξεκινήσει τις σπουδές του στο εξωτερικό.

Τότε, ο πρώην εκδότης είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία από το αεροδρόμιο, στην οποία κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του τον γιο του, γράφοντας: «Καλό ταξίδι στη νέα σου ζωή αγόρι μου».

Ο Μάξιμος είναι το μικρότερο παιδί του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί και τις δύο κόρες τους, Αμαλία και Αλεξάνδρα. Παρά την απόσταση που πλέον χωρίζει πατέρα και γιο για μεγάλο μέρος της χρονιάς, τα καλοκαίρια τα περνούν μαζί.

govastiletto.gr -Πέτρος Κωστόπουλος: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας, στo Costa Navarino