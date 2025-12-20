Ο Πέτρος Κωστόπουλος έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, μέσα από τις δηλώσεις του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέο κύκλο σχολιασμού στα social media.

Ο γνωστός εκδότης και παρουσιαστής αποκάλυψε ότι διαθέτει συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία έθεσε δημόσια ως ερώτημα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έχω μια πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης και το παιδί βρισκόντουσαν καμιά φορά και εκτός μαγαζιού. Ισχύει αυτό;».

Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια χρονική στιγμή όπου η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται, σε μεγάλο βαθμό, υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, τα social media είναι σε ποσοστό 90% με το μέρος του τραγουδιστή, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη για το τι είναι αλήθεια και τι όχι. Σύμφωνα με τον Πέτρο Κωστόπουλο, η μαζική στήριξη δεν προσδιορίζει τα πραγματικά δεδομένα μιας υπόθεσης.

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Τα social media είναι 90% υπέρ του Μαζωνάκη. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν προσδιορίζει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα».

Παράλληλα, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στη γνωστή κοινωνική τάση να ταυτιζόμαστε αυτόματα με το φερόμενο θύμα, τονίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι οι καταγγελίες είναι βάσιμες. Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπόθεση του Kevin Spacey, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για κακοποίηση, στη συνέχεια αθωώθηκε, ωστόσο η καριέρα του καταστράφηκε ολοκληρωτικά, φτάνοντας στο σημείο να τραγουδάει στην Κύπρο.

«Υπάρχει μια έκφραση ότι εμείς είμαστε πάνταμε το θύμα. Έχουμε όμως περιπτώσεις στις οποίες οι καταγγελίες δεν είναι σωστές όπως ο Kevin Specey ο οποίος καταγγέλθηκε για κακοποίηση, αθωώθηκε, όμως καταστράφηκε μια ολόκληρη καριέρα και κατέληξε να τραγουδάει στην Κύπρο. Τότε ποιος είναι το θύμα;».

govastiletto.gr – «Είναι βαρεμένος, είναι θλιβερό»: Ο Πέτρος Κωστόπουλος κατακεραυνώνει τον Μαρτίκα για την AI εικόνα με τον Παντελίδη