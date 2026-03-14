Με αφορμή την τραγική είδηση του θανάτου της καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε υποστεί εκφοβισμό από μαθητές, ο Πέτρος Κωστόπουλος προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε δημόσια ότι η κόρη του, Αμαλία, είχε πέσει θύμα bullying κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων. Σχολιάζοντας το φαινόμενο, τόνισε τις σοβαρές προεκτάσεις του και την ανάγκη αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να αγγίξει οποιοδήποτε παιδί.

«Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις που θα πλάκωνα τους γονείς κανονικά», είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος συμπλήρωσε: «Έκαναν bullying στην κόρη μου τη μεγάλη, θα τους έδερνα! Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: θα έρθω να σε σκοτώσω. Το σχολείο τού είπε μία φορά σταμάτα, δύο φορές σταμάτα, τρεις φορές σταμάτα και συνέχιζε το bullying. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα και του λέω, κοίτα να δεις, έρχομαι τώρα εκεί και θα γίνετε μαύροι όλοι. Κι έτσι σταμάτησε!».

