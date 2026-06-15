Το Σάββατο 30 Μαΐου η Αμαλία Κωστοπούλου αντάλλαξε όρκους στο κάστρο της Πύλου με τον αγαπημένο της Jake Medwell.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του όπως ακριβώς τον είχε ονειρευτεί κι έχοντας φυσικά στο πλευρό του τους συγγενείς και τους φίλους του.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ήταν ανέκαθεν πολύ περήφανος για την επιλογή της κόρης του και δεν έκρυβε ποτέ τη χαρά του, βλέποντάς τη τόσο ευτυχισμένη. Στιγμιότυπα μάλιστα που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκάλυψαν το κοινό γεύμα του πρώην εκδότη με την Αμαλία του και τον Jake στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγο πριν τη συνοδεύσει ως νύφη, ο Πέτρος Κωστόπουλος απαθανατίστηκε με τη μεγάλη κόρη του και τον γαμπρό του να απολαμβάνουν το μεσημεριανό τους σε εστιατόριο της πρωτεύουσας.

Ο Jake Medwell δεν είναι απλώς ένας γοητευτικός κοσμοπολίτης, αλλά ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα στον χώρο των διεθνών επενδύσεων και της τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Είναι συνιδρυτής της 8VC, μιας από τις πιο ισχυρές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) στην Αμερική με έδρα το Τέξας, η οποία διαχειρίζεται δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις logistics, τεχνολογίας και άμυνας. Μάλιστα, η επιτυχημένη του πορεία τον οδήγησε στην περίφημη λίστα «30 Under 30» του περιοδικού Forbes στην κατηγορία της τεχνολογίας, ως έναν από τους κορυφαίους νέους επιχειρηματίες της γενιάς του, έχοντας προηγουμένως αποφοιτήσει από το κορυφαίο πανεπιστήμιο USC (University of Southern California) όπου σπούδασε Επιχειρηματικότητα.

Παρά το γεγονός ότι η βάση των επιχειρήσεών του βρίσκεται στην Αμερική, ο Jake Medwell έχει αναπτύξει μια βαθιά, αυθεντική αγάπη για την Ελλάδα. Μέσα από τη σχέση του με την Αμαλία, έχει γνωρίσει την ελληνική κουλτούρα, τη γαστρονομία και τον τρόπο ζωής, τα οποία έχει εντάξει πλήρως στην καθημερινότητά του.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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