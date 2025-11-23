Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος σχολίασε την ελληνική συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό Miss Universe και τα σχόλια που ακούστηκαν για τη Μαίρη Χατζηπαύλου, μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι αν η ίδια κριτική προερχόταν από έναν άντρα, η αντίδραση του κοινού θα ήταν πολύ σκληρή: «Αν έβγαινα εγώ και το έλεγα, πόσο ξύλο θα έτρωγα, πόσο μισογύνης θα ήμουν, ενώ αν το λέει μια γυναίκα είναι μια χαρά. Είμαστε καταδικασμένοι εξ αρχής οι άντρες».

Παράλληλα τόνισε ότι προσωπικά συμφωνεί με την Κατερίνα Καινούργιου.

Σχολιάζοντας τον διαγωνισμό, ο Κωστόπουλος επισήμανε ότι παρατήρησε αδικίες στις τελικές επιλογές των κριτών, αναφέροντας ότι κάποιες συμμετέχουσες – όπως η Κολομβιανή – δεν διακρίθηκαν ενώ άλλες με … «ιδιοκτήτες» στο Miss Universe προχωρούσαν στους τελικούς.

Για την Ελληνίδα εκπρόσωπο, σημείωσε ότι η Μαίρη Χατζηπαύλου αδικήθηκε από το ντύσιμό της: «Το ντύσιμο ήταν κιτς και την αδίκησε».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου είχε σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο την ελληνική συμμετοχή: «Χάζευα τα Miss Universe. Τι γυναίκες από άλλο πλανήτη! Είναι όλες σοκ … και στείλαμε εμείς την κοπέλα αυτή και γίναμε τόσο ρεζίλι. Μια χαρά είναι για εδώ, όχι για τα Miss Universe».